Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию польского Минобороны о прибытии в Украину систем Patriot.

Об этом Игнат сказал в эфире телемарафона.

Он заявил, что комплексы ожидаются в ближайшее время, а публично об их получении будет объявлено после того, как их протестирует командующий Воздушными силами Николай Олещук или будет сбит первый российский самолет.

"Patriot способен сбивать цели на расстоянии до 150 км, аэродинамические цели. Баллистика меньше – 40 км. Поэтому наберемся терпения и будем ожидать, когда эта новость будет действительно уже в Украине", – сказал Игнат.

Тем временем Варшава уточнила слова своего министра обороны Мариуша Блащака. Польша говорит, что он лишь имел ввиду, что решение о передаче было принято благодаря усилиям Польши, а не что комплексы уже в Украине.

Напомним, что в декабре прошлого года власти США сообщили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом $1,85 млрд, в который вошла одна батарея Patriot.

В конце февраля министр обороны Алексей Резников заявлял, что комплексы пока не поставлены.