Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в Украину уже прибыли установки ЗРК Patriot, помимо танков Leopard 2.

Об он сказал в интервью испанской газете Razon.

"Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям, батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины", - сказал он.

Это первое подтверждение о том, что комплексы, обещанные в конце прошлого года, уже в Украине.

В декабре прошлого года власти США сообщили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом $1,85 млрд, в который вошла одна батарея Patriot.

В конце февраля министр обороны Резников заявлял, что комплексы пока не поставлены.

Напомним, сегодня западная пресса сообщила также о поставке в Украину систем JDAM, превращающих свободно падающую авиабомбу в управляемый через GPS снаряд.

Война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

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