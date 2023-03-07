Глава Минобороны Польши заявил, что установки ЗРК Patriot уже в Украине
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в Украину уже прибыли установки ЗРК Patriot, помимо танков Leopard 2.
Об он сказал в интервью испанской газете Razon.
"Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям, батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины", - сказал он.
Это первое подтверждение о том, что комплексы, обещанные в конце прошлого года, уже в Украине.
В декабре прошлого года власти США сообщили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом $1,85 млрд, в который вошла одна батарея Patriot.
В конце февраля министр обороны Резников заявлял, что комплексы пока не поставлены.
Напомним, сегодня западная пресса сообщила также о поставке в Украину систем JDAM, превращающих свободно падающую авиабомбу в управляемый через GPS снаряд.
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