Крылатые "умные бомбы" JDAM уже работают в Украине, пишет милитари-издание Warzone со ссылкой на слова генерала ВВС США в Европе Джеймса Хекера.

JDAM - это крылья и электроника, которые крепятся к авиабомбе, позволяя ей планировать и наносить удары по координатам GPS.

"Недавно мы отправили [в Украину] высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность действия и работают немного дальше, чем бомба с гравитационным сбросом, и имеют точность [наведения]", - сообщил он в ходе общения с прессой.

Он уточнил Warzone, что речь конкретно о модификации JDAM-ER, но подробности спецификации неизвестны. Количество JDAM-ER, переданных Украине, ограничено, заявил он.

"У них их достаточно, чтобы нанести пару ударов", - сказал он.

О том, что США работают над доставкой этого вооружения, писал Bloomberg 21 февраля.

Ранее мы писали о том, что по данным Reuters, Украина просит у США кассетные бомбы, чтобы сбрасывать их с беспилотников.

Также сообщалось, что недавно россияне впервые использовали для ударов по Украине барражирующие бомбы весом в полторы тонны.