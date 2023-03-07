Крылатые "умные бомбы" с GPS-наведением уже работают в Украине - генерал ВВС США
Крылатые "умные бомбы" JDAM уже работают в Украине, пишет милитари-издание Warzone со ссылкой на слова генерала ВВС США в Европе Джеймса Хекера.
JDAM - это крылья и электроника, которые крепятся к авиабомбе, позволяя ей планировать и наносить удары по координатам GPS.
"Недавно мы отправили [в Украину] высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность действия и работают немного дальше, чем бомба с гравитационным сбросом, и имеют точность [наведения]", - сообщил он в ходе общения с прессой.
Он уточнил Warzone, что речь конкретно о модификации JDAM-ER, но подробности спецификации неизвестны. Количество JDAM-ER, переданных Украине, ограничено, заявил он.
"У них их достаточно, чтобы нанести пару ударов", - сказал он.
О том, что США работают над доставкой этого вооружения, писал Bloomberg 21 февраля.
Ранее мы писали о том, что по данным Reuters, Украина просит у США кассетные бомбы, чтобы сбрасывать их с беспилотников.
Также сообщалось, что недавно россияне впервые использовали для ударов по Украине барражирующие бомбы весом в полторы тонны.