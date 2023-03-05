Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, чем опасны барражирующие авиационные бомбы, применение которых россиянами отмечено в последнее время.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Они (россияне - Ред.) запускают ракеты дистанционно, как они это делают с весны прошлого года, а могут применять корректированные авиационные бомбы. Ракетное вооружение тоже не безгранично у врага... Корректируемые авиационные бомбы, имеющие крылья, могут залетать на десятки километров", - заявил Игнат.

По его словам, в связи с этим Украина нуждается в современных истребителях, в частности F-16, чтобы перехватывать управляемые авиационные бомбы, а также "отгонять" самолеты, производящие запуски.

Он отметил, что барражирующие бомбы также могут уничтожать комплексы ПВО Patriot и SAMP-T, способные бороться с баллистическими ракетами.

Ранее сообщалось, что два украинских пилота сейчас находятся в США в рамках программы по обучению управления истребителями F-16, по словам двух представителей Конгресса и высокопоставленного представителя США. Навыки украинцев оцениваются на тренажерах на военной базе в Тусоне, штат Аризона. Власти США одобрили отправку еще 10 украинских пилотов для дальнейших тестов уже в этом месяце.

При этом самая быстрая программа обучения для пилота истребителя F-16 составляет около 35 месяцев.

Война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 374-го дня войны. На фронте самым сложным остается Бахмутское направление. Там бои шли в районах Васюковки, Дубово-Васильевки и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить. В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили для Украины. А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.

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