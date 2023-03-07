Украина включила в запрос помощи США кассетные бомбы, чтобы сбрасывать их с беспилотников. Ранее генсек НАТО отказал Украине в поставках кассетных боеприпасов.

Об этом Reuters заявили два американских законодателя.

Агентство сообщает, что Киев призвал членов Конгресса оказать давление на Белый дом, чтобы тот одобрил отправку данного оружия, но нет уверенности в том, что администрация Байдена согласится на это, поскольку кассетные боеприпасы могут без разбора убивать на большой территории, угрожая гражданскому населению.

"Украина просит кассетную авиабомбу MK-20 для сброса отдельных взрывчатых веществ с дронов, заявили представители США Джейсон Кроу и Адам Смит, которые работают в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил. По их словам, этот запрос – в дополнение к 155-мм кассетным артиллерийским снарядам, которые Украина уже запросила.

Они сказали, что украинские официальные лица призвали американских законодателей на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце настаивать на одобрении Белого дома", – говорится в сообщении.

Ранее Foreign Policy сообщил, что Турция начала отправлять Украине разработанные США кассетные боеприпасы, но в тот же день в администрации президента страны опровергли эти сообщения.