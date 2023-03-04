Российские войска впервые начали применять в Украине барражирующие бомбы УПАБ-1500. Вес каждого боеприпаса составляет 1,5 тонны. Они используются для поражения высокозащищенных объектов на расстоянии до 40 км.

Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники.

Несколько недель назад такие бомбы россияне применили для атаки Черниговской области, говорится в публикации.

Боеприпас впервые был продемонстрирован в экспортной версии с индексом К029БЭ в 2019 году разработчиком ГНПП "Регион". Отмечалось, что уже тогда бомба прошла испытания и была поставлена на вооружение армии РФ.

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