Батарея системы ПВО Patriot не поможет Украине против российских крылатых ракет.

Об этом в интервью CNN заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, система разработана для перехвата баллистических ракет, а российские силы используют в Украине крылатые ракеты и беспилотники, против которых система Patriot совсем не эффективна.

Напомним, в декабре прошлого года власти США сообщили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 1,85 млрд долларов, в который вошла одна батарея ПВО Patriot.

В конце февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что комплексы Patriot пока не поставлены.

Ранее мы писали, что 7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в Украину уже прибыли установки ЗРК Patriot.

Однако в тот же день спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию польского Минобороны о прибытии в Украину систем Patriot. По его словам, комплексы ожидаются в ближайшее время, а публично об их получении будет объявлено после того, как их протестирует командующий Воздушными силами Николай Олещук или будет сбит первый российский самолет.