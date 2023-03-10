Институт изучения войны прогнозирует, что Россия может готовиться к новому наступлению на Угледар, где недавно она понесла потери в технике.

Об этом говорится в новой сводке американских аналитиков.

При этом аналитики полагают, что "сохраняющиеся проблемы с персоналом и боеприпасами, вероятно, будут по-прежнему сдерживать продвижение российских войск".

В то же время ВСУ опровергают такие планы России.

"О наступлении (на Угледар) речь не может идти, поскольку враг понес достаточно существенные потери. За последнюю неделю он очень активно атаковал позиции на Угледаре, Марьинке, Авдеевке, применял свои лучшие подразделения", - заявил сегодня в эфире телемарафона спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Раннее Институт изучения войны сообщал, что "Вагнер" увеличил темп наступления под Бахмутом.

Также мы писали, что британская разведка сообщала о дилемме, с которой столкнулась РФ после провала под Угледаром.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях.