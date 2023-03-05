Российский телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что вместе со своей съемочной командой попал под обстрел во время посещения 155-й бригады морской пехоты РФ под Угледаром.

Об этом он заявил в воскресенье, 5 марта, в эфире телеканала "Россия-1".

"По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях", - рассказал российский телеведущий Владимир Соловьев.

Напомним, на днях район Угледара мог посещать министр обороны России Сергей Шойгу. О его визите в зону боевых действий на Донбассе сообщили в министерстве обороны РФ. Как писала "Страна", в районе Угледара недавно понесли потери в технике.

Ранее мы рассказывали, что в ноябре прошлого года российский телеведущий Владимир Соловьев приезжал в оккупированный Донецк, где побывал на развалинах аэропорта и встретился с "главой""ДНР" Денисом Пушилиным.

А в мае того же года Владимир Соловьев вместе Денисом Пушилиным сфотографировался у проходной меткомбината имени Ильича в Мариуполе.