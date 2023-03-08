После нескольких неудачных штурмов под Угледаром РФ, вероятно, столкнулась с дилеммой: предпринять еще одну попытку наступления на этом участке или перекинуть еще больше сил на Бахмут и Кременную.

Об этом пишет британская разведка.

Аналитики считают, что до недавнего времени российское командование рассматривало прорыв под Угледаром как ключевое направление для оперативно значимого продвижения вглубь позиций ВСУ.

Разведка пишет об Угледаре в контексте недавнего визита туда министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Существует реальная вероятность, что частично это было ответом на недавние кадры куратора "Вагнера" Евгения Пригожина в гостях у своих бойцов на передовой. "Вагнер" находится в противостоянии с Министерством обороны России. И Шойгу, вероятно, чувствителен к сравнению с Пригожиным", - полагают аналитики.

Ранее разведка Британии сообщала, что под Угледаром понесла серьезные потери морская пехота РФ.

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