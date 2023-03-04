В Сети появились панорамные фото Марьинки - города к юго-западу от Донецка, за который продолжаются бои.

Соответствующие снимки публикуют Telegram-каналы.

Судя по фотографиям, город практически стерт с лица земли.

Ранее мы публиковали новое видео из фронтового Угледара, где видны обугленные руины и танки на улицах.

Также "Страна" показывала видео из захваченного россиянами Соледара, на котором можно заметить разрушенные дома и сгоревшие авто.

Война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США и Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.