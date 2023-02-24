Появилось видео разрушенных окрестностей Святогорска Донецкой области, за который шли бои летом и в начале осени.

Кадры публикуют местные паблики.

Ранее мы показывали, как выглядит разрушенный обстрелами Святогорск.

Между тем война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях последних суток.