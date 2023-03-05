В США анализируют визит министра обороны России Шойгу в действующую армию - предположительно, на угледарское направление, где наступление россиян было сопряжено с потерями и не увенчалось серьезными успехами.

"Институт изучения войны" предполагает, что визит мог иметь две цели:

Оценить пригодность командующего там генерала Рустама Мурадова, который руководит восточным военным округом. Рассмотреть вопрос о целесообразности переброски резервов на Угледарское направление для возобновления наступательных операций.

Кроме того "Институт" обращает внимание на то, что в поездке не участвовал начальник генштаба РФ Валерий Герасимов. Которому по идее напрямую подчиняется Мурадов.

Это, по мнению экспертов, может говорить о том, что минобороны России не до конца доверяет Герасимову, "который, вероятно, должен был совершать этот фронтовой визит или, по крайней мере, сопровождать Шойгу".

"Командующие российскими военными округами отчитываются перед Герасимовым по оперативным вопросам, и разрекламированный самостоятельный визит Шойгу в западную часть Донецка, похоже, подрывает позиции Герасимова", - делает вывод "Институт".

При этом сегодня минобороны РФ опубликовало кадры с общего совещания Шойгу и всех руководителей войсками РФ в Украине. Там присутствовал и Герасимов, и недавно пониженный в должности генерал Сергей Суровикин.

Ранее британская разведка сообщала, что 155-я бригада морской пехоты вооруженных сил России понесла серьезные потери под Угледаром (Донецкая область). При этом командование пытается восполнить потери мобилизованными россиянами.

Тем временем война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 374-го дня войны. На фронте самым сложным остается Бахмутское направление. Там бои шли в районах Васюковки, Дубово-Васильевки и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить. В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили для Украины. А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.

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