В России сменили двух командующих военных округов, находящихся вблизи Украины.

Об этом сообщают российские издания.

Так, руководство Минобороны назначило генерал-полковника Сергея Кузовлева командующим Южным военным округом.

Западный военный округ, которым раньше командовал Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

При этом Кузовлева назначили командующим Западного военного округа чуть больше месяца назад - 13 декабря 2022 года. С ноября 2020 года по февраль 2021-го он командовал группировкой войск российских вооруженных сил в Сирии, до этого - подразделениями Западного и Южного военного округов.

Никифоров с 2020 года был начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, до этого - заместителем командующего войсками Западного военного округа.

В декабре британская разведка сообщила, что Западную группу войск РФ в Украине может возглавить генерал-лейтенант Никифоров. Разведка тогда писала, что он станет как минимум четвертым командиром соединения после вторжения и заменит генерал-полковника Кузовлева. Никифоров участвовал в провальном для России наступлении на Киев.

По данным украинского ГУР, Никифоров связан с куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Напомним, 11 января командующим объединенной группировкой российских войск в Украине вместо Сергея Суровикина назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов.