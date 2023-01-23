Шойгу сменил командующих Западным и Южным военными округами России
В России сменили двух командующих военных округов, находящихся вблизи Украины.
Об этом сообщают российские издания.
Так, руководство Минобороны назначило генерал-полковника Сергея Кузовлева командующим Южным военным округом.
Западный военный округ, которым раньше командовал Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.
При этом Кузовлева назначили командующим Западного военного округа чуть больше месяца назад - 13 декабря 2022 года. С ноября 2020 года по февраль 2021-го он командовал группировкой войск российских вооруженных сил в Сирии, до этого - подразделениями Западного и Южного военного округов.
Никифоров с 2020 года был начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, до этого - заместителем командующего войсками Западного военного округа.
В декабре британская разведка сообщила, что Западную группу войск РФ в Украине может возглавить генерал-лейтенант Никифоров. Разведка тогда писала, что он станет как минимум четвертым командиром соединения после вторжения и заменит генерал-полковника Кузовлева. Никифоров участвовал в провальном для России наступлении на Киев.
По данным украинского ГУР, Никифоров связан с куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Напомним, 11 января командующим объединенной группировкой российских войск в Украине вместо Сергея Суровикина назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов.