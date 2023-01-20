Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Иван Выговский назначен временно исполняющим обязанности (врио) главы Нацполиции.

Решение об этом Кабинет министров Украины принял в пятницу, 20 января, пишет в Facebook пресс-служба Нацполиции.

"С сегодняшнего дня начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Иван Выговский будет временно исполнять обязанности главы Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 18 января глава Нацполиции Игорь Клименко был назначен врио министра внутренних дел, так как министр МВД Денис Монастырский и первый замминистра Евгений Енин погибли в авиакатастрофе в Броварах.

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