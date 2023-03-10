Ситуация в Бахмуте обострена, РФ пытается прорвать оборону ВСУ - Маляр
Ситуация в Бахмуте обострена, противник продолжает наступление и пытается прорвать оборону ВСУ.
Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.
При этом украинские военные делают все возможное, чтобы не дать противнику реализовать свои намерения.
Ранее Маляр заявила о новой информационной атаке РФ насчет Бахмута. Ее суть - в распространении фейков о якобы разных позициях президента, Залужного и Сырского по части решений в вопросе Бахмута.
Тем временем Институт изучения войны сообщает, что "Вагнер" увеличил темп наступления под Бахмутом.
Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.
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