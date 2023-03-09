В ВСУ прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина может потерять Бахмут в ближайшие дни.

Такое мнение прокомментировал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Они к этому подходят чисто прагматично, с сухими расчетами, иногда не понимая, что украинцы за год войны наработали намного большую стойкость, нестандартность действий и мощность тактических решений", - сообщил Череватый.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил падение Бахмута "в ближайшие дни"

В Минобороны Украины назвали это заявление "экспертным мнением". По словам замминистра обороны Маляр, прогнозировать военные действия - неблагоприятное дело.

Напомним, Зеленский в интервью CNN заявил, что Бахмут "не должен быть окружен", и ВСУ, обороняя город, готовятся к контрнаступлению.

Война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 378-го дня войны. Сырский вчера посетил Бахмут в четвертый раз за последние две недели. Россияне продолжали свои попытки захватить город. Британский журнал The Economist сообщил, что Украина готовится к большому наступлению. СБУ заявила, что заблокировала 26 телеграм-каналов, где пишут о местах раздачи повесток.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.