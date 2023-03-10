В Минобороны заявляют об "очередной информационной атаке врага насчет Бахмута". Ее суть - в распространении фейков о якобы разных позициях президента, Залужного и Сырского по части решений в вопросе Бахмута.

Также противник "дискредитирует личность Командующего сухопутными войсками", "выдумывает политические подтексты военных решений" и пытается показать, что украинское командование "не считается с жизнями", пишет замминистра обороны Анна Маляр.

Цель - посеять в обществе "дискуссию о том стоит ли защищать Бахмут", пишет она, а также "посеять сомнение и недоверие к нашим военным решениям и людям, которые их принимают".

"В эту ловушку наше демократическое общество всегда попадает. Но во время войны мы должны просто доверять решениям военных. Это их ответственность", - сообщила Маляр.

Ранее немецкая газета Bild сообщила о якобы разногласиях Владимира Зеленского и Валерия Залужного по Бахмуту. По данным журналистов, главком предлагает вывести войска из города из-за высоких потерь.

Но затем Офис президента заявил, что главком на заседании Ставки высказался за продолжение обороны Бахмута.