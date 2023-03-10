Появились свежие снимки окрестностей Бахмута Донецкой области, сделанные спутником Maxar с разницей в 6 месяцев.

Соответствующие кадры публикует пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Если на снимках полугодичной давности следов воронок практически нет, то на новых снимках поверхность земли усеяна следами снарядов.

Напомним, Институт изучения войны считает, что "Вагнер" увеличил темп наступления под Бахмутом.

Также сообщалось, что Сырский в четвертый раз за последние две недели побывал в Бахмуте.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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