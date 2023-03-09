В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 9 марта. Сообщается, что армия России нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре и продолжает штурмовать Бахмут.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

РФ нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. Были запущены 84 ракеты разного базирования, 34 из них уничтожены, еще 8 не достигли целей. Также были нанесены 12 авиаударов, в том числе восемью БПЛА типа "Шахед-136", четыре из них сбили. На Бахмутском направлении россияне продолжают штурмовать Бахмут, пытаясь его окружить. Отражены многочисленные атаки в районах Бахмута и Ивановского. На Авдеевском и Шахтерском направлениях армия РФ атаковала в направлении Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского, Марьинки, Победы и Угледара Донецкой области. Как заявляет Генштаб ВСУ - атаки отражены. На Купянском и Лиманском направлениях россияне пытаются прорвать оборону ВСУ. На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия обороняется. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Авиация ВСУ нанесла 7 ударов.

Ранее мы писали, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, из-за ракетного обстрела повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах.

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