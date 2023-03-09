В результате ночных ракетных ударов в Украине повреждены энергообъекты в восьми регионах, возможны отключения света.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"В отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии, ведь повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах", - сообщил он.

Также Шмыгаль отметил, что все ремонтные бригады работают, особое внимание уделяется возвращению электроэнергии в Харьков.

Напомним, в Минэнерго назвали 7 областей, в которых зафиксированы обстрелы объектов энергетики во время ночной атаки.

Кроме того, три ТЭС пострадали в результате ночной атаки РФ, есть серьезные повреждения оборудования.

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