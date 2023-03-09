Жителям Харьковской области начнут возвращать электричество в течение ближайших двух-трех часов.

Об этом заявил губернатор Харьковской области Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Сейчас энергетики и спасатели работают над ликвидацией последствий обстрелов, уже удалось восстановить электричество у 70% жителей области.

Напомним, россияне сегодня выпустили 15 ракет по Харькову и области.

После этого весь Харьков и часть области остались без электричества. А в Харькове еще и пропали вода с отоплением.

"Страна" подробно рассказывала, что известно о новой ракетной атаке России.

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