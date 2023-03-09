Сегодня, 9 марта, после длительного перерыв состоялась массированная российская атака - уже 15-я по счету. Она продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилось лишь утром.

Отличительная черта этой атаки - пуск сразу шести ракет "Кинжал", которые обошли украинскую ПВО.

Такое массовое применение гиперзвуковых ракет наблюдается впервые. Не исключено, что это связано с укреплением украинской ПВО западными средствами, которые начали чаще сбивать обычные крылатые ракеты.

Впрочем, и они также нашли свои цели в Украине. Ими оказались в основном объекты энергетики.

Все детали и последствия новой ракетной атаки - в материале "Страны".

Обстрел Украины 9 марта: где подтверждены прилеты

Киев и область. Ракетой "Кинжал" был нанесен удар по объекту инфраструктуры в Киеве, заявил начальник военной администрации столицы Сергей Попко. Прилет был в Голосеевском районе.

Киевский корреспондент Times Максим Такер сообщал, что возник пожар в районе одной из столичных ТЭЦ (в Голосеевском районе расположена ТЭЦ-5).

Также обломки сбитой ракеты упали в Святошинском районе. Пять автомобилей полностью уничтожены и еще 15 повреждены, сообщили в Нацполиции. Журналисты "Страны" насчитали на месте событий больше поврежденных машин.

Известно о трех пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.

Во Львовской области удар был нанесен по Золочевскому району.

Ракета упала в жилой зоне. Начался пожар, который уже потушили. На данный момент известно о пяти погибших — это трое мужчин и две женщины. В момент падения они находились у себя дома.

Завалы еще разбирают. Под ними могут находиться другие люди.

Пожар уничтожил три жилых дома. Три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

В Харьковской области было по меньшей мере 15 прилетов ракет С-300. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

В Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Олег Синегубов.

В поселке Песочин вражеская ракета попала во двор частного дома, повреждено несколько жилых домов. Две пожилые женщины получили легкие ранения. Еще одна ракета в Песочине попала в болото.

В поселке Слобожанское ракета повредила теплицу овощной фабрики.

Днепропетровскую область атаковали беспилотниками и ракетами. Прилеты – в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах. В Криворожском районе были атакованы два объекта энергетической инфраструктуры.

Предварительно один человек погиб, двое пострадали.

Пострадала не только энергетика, но и промышленные предприятия. "Там серьезные разрушения", - заявил губернатор Сергей Лысак.

Жители Днепра ночью видели зарево от пожара после ракетных прилетов. Официально власти их не подтверждали.

В Сумской области было три ракетных прилета по Шостке. Есть попадание в одно из предприятий. Повреждены также жилые дома. Предварительно — без жертв.

В Запорожской области целью пяти российских ракет (предварительно С-300) стал один из объектов критической инфраструктуры. Пострадавших нет.

В Кропивницком районе — попадание в объект энергетики, которое подтвердил глава ОВА Андрей Райкович.

В Одесской области после ракетного удара повреждено несколько линий электропередач и опора, заявил губернатор Максим Марченко. Действовали экстренные отключения света.

По Житомирской области ударили дронами камикадзе. По данным СМИ, пострадал один из объектов энергетической инфраструктуры. Без света около 150 тысяч абонентов. Энергетикам удалось запитать объекты критической инфраструктуры области.

В Ивано-Франковской области власти подтвердили удар по объекту энергетики.

В Винницкой области зафиксировали попадания (о них заявили в оперативном командовании "Юг"), но конкретики не привели. В то же время горсовет объявил о плановых отключениях света и тепла в отдельных частях города.

Позже Владимир Зеленский перечислил список областей, где были прилеты.

"Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным", — заявил президент.

Сколько ракет запустили и сбили?

По данным главкома ВСУ Валерия Залужного, этой ночью противник совершил 81 пуск ракет разного базирования:

28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555,

20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр",

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22,

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал",

8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59,

13 пусков зенитных управляемых ракет С-300,

Кроме того, было восемь пусков "Шахидов". Из них сбито четыре.

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожены 34.

"В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей", — добавил Залужный.

То есть, по информации украинского командования, сбили 34 ракеты и 8 сбили с курса. Исходя из этих цифр, как минимум 39 российских ракет нашли свои цели, также было четыре удара беспилотниками.

Кроме того, по данным ВСУ, впервые Россия применила сразу шесть ракет "Кинжал". Ни одна из них не была сбита.

"Это такая атака... Не припоминаю, если честно, чтобы такое было", - заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя ночной ракетный удар по Украине.

Последствия для энергетики

В момент начала атаки свет начали отключать во многих областях превентивно.

В Киеве сначала ввели экстренные отключения, но ближе к обеду свет начали возвращать, за исключением частей Голосеевского и Святошинского районов. При этом 40% киевлян после ракетной атаки остались без отопления, сообщил мэр Виталий Кличко. Без воды были некоторые горожане на верхних этажах. По состоянию на 12 часов дня часть домов в Киеве по-прежнему оставались без отопления, сообщил мэр.

Без света, тепла и воды остался Харьков. В городе остановлен электротранспорт, в том числе метро, заявили городские власти. Подземка работала в качестве укрытия. Обещают запитать город и область в течение 2-3 часов.

По неофициальной информации, в Харькове были прилеты по ТЭЦ (отсюда и проблемы с теплом и водой).

ДТЭК по итогам атаки заявила о прилетах по трем свои теплоэлектростанциям. Их оборудование серьезно повреждено.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что сегодня зафиксированы обстрелы энергетических объектов в таких областях:

Киевской,

Николаевской,

Харьковской,

Запорожской,

Одесской,

Днепропетровской,

Житомирской областях.

Кроме того, начались проблемы у Запорожской АЭС. Она оказалась полностью обесточена из-за ночного ракетного удара, сообщает "Энергоатом".

По данным компании, в 3:53 ночи в результате ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи станции с украинской энергосистемой.

"В настоящее время станция обесточена и перешла в режим блекаута в шестой раз за время оккупации, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток", — заявили в "Энергоатоме".

В России подтвердили отключение Запорожской АЭС от украинской энергосистемы. И заявили, что на подконтрольной Украине территории произошло "короткое замыкание". Правда, вопреки украинской версии, в "Росэнергоатоме" предположили, что "Украина искусственно создает сложности для работы ЗАЭС, отключив питающую линию".

Впрочем, стоит напомнить, что сегодня Россия ударила по объектам энергетики в том числе и в Запорожской области, где расположен Энергодар. А также в соседней Днепропетровской. И во время этих ударов действительно могли быть повреждены линии, которые запитывают Запорожскую АЭС.

При этом есть еще одно неприятное последствие атаки - все АЭС, расположенные на подконтрольной Украине территории, снизили свою мощность из-за угрозы ракетных ударов. По состоянию на 06:30 все энергоблоки суммарно отдавали в энергосистему 4700 МВт, сообщал министр Галущенко. Когда это восстановят - неизвестно.

В каких городах и регионах наибольшие проблемы с энергетикой, видно по графику обвала интернет-трафика. Сильнее всего - ниже 50% - Сеть упала в Харькове, Одессе, Николаеве и Житомире, сообщает сервис Netblocks.

В чем смысл новой атаки?

То есть вывод очевиден - россияне возобновили удары по украинской энергетике. С какой целью?

Не секрет, что за последний месяц ситуация с отключениями практически сошла на нет. Это было достигнуто за счет потепления, восстановления до максимума атомной генерации, паводков, которые обеспечили водой ГЭС и увеличили гидрогенерацию, а также запуска импорта электроэнергии из Евросоюза.

Кроме того, за время без ракетных атак энергетики сумели восстановить часть поврежденных мощностей.

Не исключено, что новая атака имела целью разрушить то, что было восстановлено и ввергнуть Киев и его западных партнеров в новые расходы.

В тоже время есть и другое объяснение - что это может быть российский ответ на недавние акции с предположительно украинскими беспилотниками в России. И на громкую историю с "диверсантами" в Брянской области.

По этой версии, атака носит не столько практически-военный, сколько информационно-психологический характер с целью показать российскому обществу, что украинские акции в России не остаются без ответа.

Собственно, эту позицию и озвучило официально минобороны РФ. Там заявили, что сегодняшняя массированная ракетная атака является "ответом на организованные 2 марта Киевом террористические акции в Брянской области".

Москва подтверждает пуск "Кинжалов" и говорит, что были поражены "ключевые элементы военной инфраструктуры, ОПК и энергетики Украины, цель удара возмездия достигнута, все назначенные объекты военной инфраструктуры Украины поражены".

Также заявляется об ударах по "местам базирования ударных беспилотников" и по "мощностям по ремонту военной техники и производству боеприпасов".

Украина этих заявлений не подтверждает.