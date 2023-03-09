В Харькове отсутствуют вода и тепло. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в комментарии "Суспильному".

По его данным, по Харькову запустили 11 из 15 ракет, которыми ночью обстреливали область.

Ранее сообщалось, что в городе остановилось метро и другой электротранспорт. Также говорили об отключении света во многих районах.

Помимо Харькова и часть области осталась без света. В Житомире также нет ни воды, ни электричества, ни тепла.

В столице после отбоя воздушной тревоги начали отменять экстренные отключения света, в Одесской области ввели графики.

Тем временем война в Украине продолжается уже 379-й день.

Ранее мы подводили итоги 378-го дня войны. Сырский вчера посетил Бахмут в четвертый раз за последние две недели. Россияне продолжали свои попытки захватить город. Британский журнал The Economist сообщил, что Украина готовится к большому наступлению. СБУ заявила, что заблокировала 26 телеграм-каналов, где пишут о местах раздачи повесток.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.