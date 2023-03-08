Российская армия уже несколько недель атакует на Лиманско-Купянском направлении. Только за минувшие сутки зафиксировано 184 обстрела, шесть боестолкновений. При этом российская армия понесла значительные потери в живой силе.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, в самой Харьковской области нет боевых действий. Россияне там пытаются обстреливать населенные пункты, которые примыкают к линии фронта, артиллерийским огнем. А на Лиманско-Купянском направлении, добавил Череватый, противник "активен уже несколько недель".

По его словам, враг стремится проводить атаки. За сутки они были зафиксированы в районе Гряниковки, Белогоровки, Выемки, Спорного, Невского, Федоровки.

По словам Череватого, за сутки на этом направлении 48 военнослужащих РФ погибли, 79 травмированы, двое попали в плен.

"Также характерно для этого направления, что они там больше применяют бронетехнику. За эти сутки были уничтожены танк Т-72, два ББМ, два склада с боеприпасами", - добавил он.

Напомним, аналитики Института изучения войны считают, что Россия не собирается наступать на Харьковскую область.

Также сообщалось, что из Купянского района Харьковщины будут в обязательном порядке эвакуировать детей и маломобильных людей.