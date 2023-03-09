После ночной массированной ракетной атаки в Украине обвалился интернет.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Netblocks.

"Метрики показывают значительное снижение подключения к Интернету в нескольких регионах Украины после широкомасштабных российских ракетных атак сегодня утром - в основном из-за аварийного отключения электроэнергии, за которым последовало быстрое восстановление", - пишет сервис.

Сильнее всего Сеть упала в Харькове, Одессе, Николаеве, Житомире.

Напомним, по данным главкома ВСУ Валерия Залужного, этой ночью противник совершил 81 пуск ракет разного базирования. Россия впервые применила по Украине сразу шесть ракет "Кинжал".

Россияне нанесли 15 ударов по Харькову и области. Из-за атаки россиян Харьков и часть области остались без света. В Житомире нет ни воды, ни электричества, ни тепла.

Днепропетровскую область атаковали дронами и ракетами, повреждены энергоинфраструктура и предприятия, есть погибший.

В Киеве ракета РФ "Кинжал" попала по объекту инфраструктуры. После атаки в столице начали отменять экстренные отключения света, в Одесской области ввели графики, сообщает ДТЭК.