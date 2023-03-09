Россия впервые применила по Украине сразу шесть ракет "Кинжал". В Воздушных силах ВСУ прокомментировали атаку
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал ночной ракетный удар по Украине, в результате которого, как сообщалось, россияне выпустили 48 ракет.
Комментарий Игнат оставил в эфире телемарафона.
"Это такая атака... Не припоминаю, если честно, чтобы такое было", - заявил он.
Кроме того, впервые Россия применила по Украине сразу шесть ракет "Кинжал". Ни одна из них не была сбита, по данным ВСУ.
Взрывы были в Киеве, Одесской области, Харькове, Днепропетровской и Львовской областях, а Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночного ракетного удара россиян.
Как сообщалось, три ТЭС пострадали в результате ночной атаки РФ.
Кроме того, в Минэнерго заявили, что обстрелы энергообъектов зафиксированы в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.
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