Весной Россия начнет подготовку к новой волне мобилизации на временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей.

Об этом пишет Центр Национального сопротивления.

"Так, оккупационные военкоматы призвали учебные заведения предоставить списки всех юношей 2006 года рождения. Именно они должны стать ядром будущей волны, ведь в регионе уже почти нет свободных лиц, подлежащих мобилизации", - говорится в сообщении.

На сайте центра национального сопротивления есть инструкция "что делать украинцам, получившим российскую повестку на временно оккупированных территориях". Также там пишут, что мобилизации подлежат граждане России, то есть – владельцы паспортов противника, поэтому призвали игнорировать паспортизацию России.

Напомним, раньше Генштаб ВСУ прогнозировал начало новой волны мобилизации в РФ на конец февраля.

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