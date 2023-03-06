Мобилизация в Украине не завершена, потому что мобилизационный план, введенный год назад, все еще не выполнен.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью "Лиге".

"Мобилизационный план, действующий с момента введения военного положения и имплементации парламентом указа президента Владимира Зеленского о введении военного положения, еще не завершен. Всеобщая мобилизация продолжается", - заявил Резников.

Напомним, Резников также заявлял в интервью о перспективе отказа от призыва и необходимости регулярных военных сборов.

Ранее в оперкомандовании "Юг" говорили, что в Украине есть потребность в мобилизационном ресурсе, но энтузиазм призывников падает.

Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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