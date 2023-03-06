Министр обороны Алексей Резников заявил, что "возможно, срочная служба нам больше не нужна" и допустил ее замену на ежегодные сборы.

Об этом он сказал в интервью "Лиге".

"Возможно, срочная служба нам больше не нужна. Но каждый молодой человек в 18 лет начинает проходить специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаживание. Дальше учится на кого хочет, но раз в год проходит курсы по специализации", - заявил Резников.

Он заявил, что "должна быть культура ходить в тир", чтобы все умели пользоваться огнестрельным оружием и выступил за легализацию огнестрельного оружия для населения.

"Нужно завершить реформу, и официально зарегистрированное огнестрельное оружие должно быть у населения, конечно, с прохождением проверок", - заявил Резников.

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