Народный депутат Георгий Мазурашу зарегистрировал законопроект, которым предлагает установить минимальный срок обучения в три месяца для мобилизованных, не имеющих опыта прохождения военной службы, перед их отправлением в зону боевых действий.

Карточка документа есть на сайте Верховной Рады.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, такая новация нужна для оптимизации военной службы и с целью сохранения жизни и здоровья украинцев, попавших под мобилизацию.

Нардеп привел в пример недавнюю трагедию с 33-летним жителем Тернополя Богданом Покитко, погибшим в зоне боевых действий. Мужчина был мобилизован с остановки общественного транспорта во второй половине января. Уже 12 февраля он был отправлен на передовую в пригород Донецка. А спустя четыре дня, 16 февраля, погиб.

Чтобы избежать подобных случаев в будущем, Мазурашу предложил внести изменения в закон о военной обязанности, дополнив его пунктом об обязательном обучении перед отправкой в зону боевых действий или на выполнение боевой задачи. Мазурашу также предложил установить минимальный срок обучения в один месяц для тех, кто в течение последних пяти лет не проходил военную службу или не участвовал в учебных сборах.

Исключения из этой статьи он предлагает сделать только для тех украинцев, которые подпишут добровольное письменное согласие об отправке в зону боевых действий без необходимого обучения.

Ранее мы рассказывали об истории погибшего жителя Тернополя.

Также мы писали о видеообращении бойцов 116-й бригады теробороны из Полтавы, находившейся на участке фронта в районе Бахмута и Соледара. Военные жаловались на то, что у них нет надлежащего материально-технического обеспечения и должной подготовки.