Россия мобилизовала осенью не 300 тысяч военных, как заявлялось официально, а более полумиллиона.

Об этом сообщает оппозиционное издание "Медиазона".

Журналисты сделали запросы в региональные загсы и проанализировали, сколько браков стали заключать российские мобилизованные, для которых ввели особую, ускоренную процедуру росписи - по повестке.

После этого многие пары, жившие гражданским браком, узаконили свои отношения перед отправкой на фронт - поскольку жена имеет право на информацию о муже и получает за него деньги.

Авторы исследования, пользуясь данными переписи населения и сведениями о росте числа свадеб за месяцы мобилизации, высчитали, сколько пар, живущих в гражданском браке, узаконили свои отношения по ускоренной процедуре (то есть, получив повестки).

Далее они пришли к выводу, что доля таких мужчин по всем регионам России составляет 1,79%. И экстраполировали эти данные на общее количество мужчин призывного возраста, получив итоговую цифру - 520 тысяч мобилизованных.

О том, что Россия на самом деле намерена мобилизовать больше официально названного числа в 300 тысяч человек писали еще прошлой осенью - вскоре после того, как мобилизация была объявлена.

Отметим, что официально российские власти опровергают намерения объявить новую волну мобилизации.

Ранее The Times писала, что Путин готовится мобилизовать до полумиллиона человек для нового масштабного наступления весной.

Также сообщалось, что американский генерал считает, что в России не выполнили план по частичной мобилизации.