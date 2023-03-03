Известный украинский стендапер Андрей Щегель признался, что уехал от мобилизацию в Турцию, так как считает, что у него есть "право на ох@енную жизнь".

Об этом он рассказал в интервью Роману Скрыпину.

"Я съеб@лся как крыса. У меня три повестки, я не боюсь военкомов, определяю себя как свободного человека, понял, что мне некомфортно и что я больше не могу. Нашел способ съеб@ться и пожить в комфортной-психологически обстановке. Реализуя право на ох@енную жизнь я просто съеб@лся и сижу тут", - заявил он.

На вопрос о том, что мужчин сейчас не выпускают из страны, так как идёт война, он заявил, что "является артистом и презентует Украину".

"Что такое страна? Фикция, созданная культурным прессом", - заявил он.

На претензию о том, что на фронте гибнут украинские военные, в то время как он сбежал за границу, стендапер ответил так:

"Я исхожу из того, что это выбор парней - погибать".

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