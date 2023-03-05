Известный украинский стендапер Андрей Щегель, на днях сбежавший от мобилизации в Турцию, сделал новое скандальное заявление. Он назвал Украину "@бан@м цирком с попаянными дебилами".

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

"Во-первых, это самый жесткий @бнут@й цирк. Во-вторых, как вообще я могу читать новости, надеясь получить любую информацию после того, что произошло. Третье, Украина @бан@й цирк с попаянными дебилами, у которых нет шансов на цивилизованную жизнь вообще нах@й никаких. Четвертое, люди - @банные крысы, которые нах@й не могут включить свое @бало, думать головой...", - сказал он, добавив, что готов никогда не возвращаться в Украину.

По его словам, нет "сильнее мотиватора, чем наши люди, чтобы не возвращаться в Украину".

Напомним, Щегель признался, что уехал от мобилизации, так как считает, что у него есть "право на ох@енную жизнь".

После этого Министерство культуры и информационной политики выступило за ужесточение порядка получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста, а также усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращения в Украину.

Ранее мы писали, что на днях советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вопрос об отмене ограничений на выезд мужчин за границу сейчас не должен подниматься, потому что "они хотят убежать".

Тем временем война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

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