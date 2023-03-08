Россия, вероятно, не сможет в этом году захватить всю территорию Донецкой области.

Об этом говорится в ежегодном отчете об оценке угроз разведывательного сообщества США.

"Президент РФ Владимир Путин, вероятно, неправильно оценил возможности Вооруженных сил Украины и степень их успеха на поле боя. Российские военные сталкивались и будут сталкиваться с проблемами истощения, нехватки личного состава и морального духа, что делает их силы уязвимыми перед украинскими контратаками", - отмечается в докладе.

При этом, по данным американской разведки, так называемая “частичная мобилизация”, которую Путин объявил осенью 2022 года, может облегчить нехватку личного состава, но эффект от этого будет виден лишь через некоторое время.

"Полный эффект от частичной мобилизации начнет ощущаться только весной и летом. Хотя российские силы продолжают концентрироваться на Донбассе, они, вероятно, не смогут занять его полностью в 2023 году", - сказано в оценке разведки.

Напомним, ранее куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что на завоевание Донбасса нужно полтора-два года.

Также мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил падение Бахмута Донецкой области "в ближайшие дни".