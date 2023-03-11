На Бахмутском направлении ВСУ отразили атаки РФ в районах самого Бахмута, Зализнянского, Парасковиевки, Дубово-Васильевки, Богдановки, Ивановского.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Отметим, что ранее "Вагнер" заявил о захвате села Дубово-Васильевка.

Главное из сводки:

За минувшие сутки отражено более сотни атак российской армии. На Лиманском направлении - в районах Гряниковки, Масютовки, Невского, Кременной, Белогоровки, Спорного и Федоровки. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях - в районах Каменки, Авдеевки, Тоненького, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

Как писала "Страна", армия России усиленно атакует украинские позиции в Бахмуте и на юго-западе от города.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, ситуация в Бахмуте обострена, РФ пытается прорвать оборону ВСУ. При этом украинские военные делают все возможное, чтобы не дать противнику реализовать свои намерения.

Война в Украине продолжается уже 381-й день. Мы следим за новостями 11 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 380-го дня войны. Украина продолжает переживать последствия ракетных ударов. Опубликованные кадры указывают, что "Вагнер", вероятно, захватил село Дубово-Васильевка к северо-западу от Бахмута, что может использоваться для более широкого окружения ВСУ. Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины состоится через два месяца. А в Киеве на Майдане масштабно прощались с одним из лидеров "Правого сектора" Дмитрием Коцюбайло (позывной Да Винчи).

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