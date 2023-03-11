В субботу, 11 марта, в Украине идет уже 381-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, - читайте в итогах за 10 марта.

Хроника новостей за сегодня - ниже. Материал обновляется.

11 марта

12.35 Украинский боксер Александр Усик в эпатажной форме согласился на бой с британцем Тайсоном Фьюри, но с условием, если тот согласится сразу после боя перечислить украинцам миллион фунтов.

На видео, специально записанном по этому поводу, Усик говорит:

"Эй, жадное пузо! Я принимаю твое предложение! Делим гонорар 70/30 и боксируем 29 апреля на "Уэмбли". Но ты обещаешь пожертвовать 1 миллион фунтов после поединка. И за каждый день задержки ты заплатишь украинскому народу на один процент больше из своего кошелька. Договорились?"

12.32 Фото последствий обстрела Херсона.

12.28 Глава Херсонской ОВА подтверждает обстрел Херсона.

Говорит, что есть жертвы.

Местные паблики пишут о трех погибших.

12.14 Правительство Великобритании обратилось с письмом к крупнейшим спонсорам Олимпиады, призвав их оказать давление на МОК, чтобы российские и белорусские спортсмены не были допущены на игры в Париже даже в нейтральном статусе, пишет The Guardian.

Министр культуры Британии Люси Фрейзер направила письмо к главам 13 крупнейших компаний-спонсоров Олимпийских игр, включая Coca-Cola, Samsung, Visa.

"Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены, и мы совершенно убеждены, что российскому и белорусскому режимам категорически нельзя позволить использовать спорт в своих пропагандистских целях. До тех пор, пока не будут рассмотрены наши опасения и не будут прояснены конкретные детали в отношении работоспособной модели "нейтралитета", мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует позволять вернуться к соревнованиям", — заявила Фрейзер.

12.04 Букмекерская компания "Париматч" отреагировала на решение президента Зеленского о ее включении в список юридических лиц, попавших под санкции СНБО из-за связей с Россией.

Она считает это решение несправедливым и просит его пересмотреть.

В официальном обращении к президенту "Париматч" заявляет, что это – «бренд, созданный украинцами, развивающийся украинцами», что все связи с Россией он оборвал.

Информацию про связи с РФ компания считает «сфальсифицированной».

11.44 В Херсоне снова слышны взрывы.

11.42 Позиции украинских войск в районе Угледара обстреливают зажигательными боеприпасами.

11.30 За последние четыре дня силы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль большую часть восточной части Бахмута. В центре города река Бахмутка теперь определяет линию фронта, сообщается в свежей сводке британской военной разведки.

По ее данным, украинские силы удерживают западную часть города и разрушили ключевые мосты через реку, протекающую с севера на юг через полосу открытой местности шириной 200–800 метров. Поскольку украинские подразделения могут вести огонь из укрепленных зданий в западной части города, этот район превратился в зону боевых действий, что, вероятно, создаст большую проблему для сил "Вагнера", пытающихся продолжить лобовое наступление в западном направлении.

Тем не менее, украинские силы и их линии снабжения на западе остаются уязвимыми для продолжающихся попыток России обойти защитников с севера и юга, делает заключение британская разведка.

11.20 Восстановление энергосистемы после массированной ракетной атаки все еще продолжается, сообщает "Укрэнерго" в своей сегодняшней сводке.

В Харькове после аварийного ремонта частично возвращена в работу одна из тепловых электростанций, снова работает в сети один из объектов магистральных сетей. Критическая инфраструктура города полностью запитана.

В Житомирской области все еще сложная ситуация, часть потребителей остается без электроснабжения, действуют графики почасовых отключений.

Также есть сетевые ограничения из-за последствий обстрелов в отдельных районах Днепропетровской и Николаевской областей.

В других регионах ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не приходились.

Потребление по сравнению с минувшей субботой снизилось благодаря потеплению.

В компании также сообщают, что ночью враг обстрелял объекты энергетической инфраструктуры в Донецкой области. Ремонтные работы начнутся после получения разрешения военных.

11.18 Власти РФ отреагировали на поручение Зеленского изучить возможность переименования России в Московию.

Спикер МИД России Мария Захарова назвала это еще одним доказательством "нашей правоты" и делает вывод: "Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России".

Высказался и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!"

11.07 В столице начали отключать свет.

В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят стабилизационные отключения, завили в ДТЭК.

"Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов", - говорится в пояснении.

Напомним, утром в городской военной администрации заявили, что в Киеве сегодня отключений нет.

10.49 В Евросоюзе придумали, как быстрее поставить Украине боеприпасы.

По плану, который хотят утвердить в ближайшее время, страны ЕС должны передать Киеву все, что у них есть, а первые заказы на новые поставки сделать до начала мая, сообщает Deutsche Welle.

Миллиона артиллерийских снарядов 155-го калибра Украине должно хватить на срок от трех до пяти месяцев войны, сказал высокопоставленный чиновник Евросоюза на брифинге в Брюсселе в пятницу, 10 марта.

Эта оценка расходится с официальной оценкой Киева, где полагают, что миллион снарядов будет израсходован за два месяца.

Чиновник ЕС отметил, что он принимает в расчет достаточно скорый выход Украины из нынешней фазы войны, в которой артиллерия играет решающую роль.

"Чем более оборонительную позицию занимает сторона вооруженного конфликта, тем больше снарядов ей требуется. Однако с мировой поддержкой Украина выйдет из этой (оборонительной - Ред.) позиции", - пояснил он.

Но до того, как Украина сможет перейти в контрнаступление, ей срочно нужны боеприпасы. Сколько резервов остается у стран Евросоюза, неизвестно, потому что это засекреченная информация, однако в Брюсселе говорят, что у некоторых стран не осталось уже почти ничего.

Тем не менее авторы плана надеются, что все имеющиеся в наличии снаряды страны-члены ЕС передадут Киеву, и готовы гарантировать им восполнение.

Подтверждений от стран ЕС отказать от своих текущих арсеналов пока не поступало.

10.41 Пакистан предложил передать Украине Т-80УД в обмен на западную военную помощь, пишет индийское издание Firstpost.

Любопытно, что эти танки Пакистан закупил у той же Украины в период с 1997 по 1999.

Сам Пакистан поставки оружия Украине опровергает. СМИ ранее публиковали, что страна передает Киеву танковые снаряды через Великобританию.

При этом, Пакистан закупает у России крупнейшие партии пшеницы. И Россия недовольна помощью Пакистана Украине, пишет Firstpost.

10.26 С передачей Украине списанных финских истребителей Hornet не так все однозначно. По крайней мере, президент страны Саули Ниинисте ничего об этом не знает.

Проект был озвучен премьер-министром Финляндии Санны Марин во время визита в Украину. Но Ниинисте утверждает, что этот вопрос ни с кем не обсуждался.

Недоумение высказал и министр обороны Антти Кайкконен. "Марин не говорила со мной об этой идее заранее. Я бы предостерег ее", - сказал он газете Iltalehti.

10.12 Армия США уже реализует план по отправке танков M1 Abrams в Украину, заявил начальник отдела снабжения сухопутных войск Даг Буш

Выступая на веб-трансляции, организованной Defense News, Буш сказал, что у армии уже есть план. «Мы его выполняем», — сказал он. «Мы просто не можем говорить о деталях».

В конце прошлого месяца секретарь Армии США Кристин Вормут заявила, что ее организация не сможет поставлять танки в Украину в течение как минимум нескольких месяцев и, вполне возможно, не раньше конца этого года.

«Здесь задействованы более длительные сроки, но я думаю, что есть варианты менее двух лет, менее полутора лет», — сказала она.

09.58 Советник Зеленского Александр Роднянский назвал последнюю ракетную атаку "очень сильным сигналом" россиян.

"Они посылают очень сильный сигнал всем в Украине и, возможно, некоторым нашим беженцам за пределами Украины, что жизнь очень далека от нормализации, несмотря на то, что в последние недели было потише", - заявил Роднянский в интервью CNN.

09.38 Еще фото из Курахово, которое находилось под мощными обстрелами этой ночью.

09.19 В Подмосковье очередной крупный пожар. Сегодня ночью горел цех по производству пластика. У здания рухнула крыша.

На данный момент открытое горение ликвидировано.

09.04 Москва адаптировала свои ракетные атаки для прорыва украинской ПВО, пишет CNN.

Россия использует сочетание дозвуковых крылатых ракет, высокоскоростных аэробаллистических ракет "Кинжал", а также, возможно, ложных целей и других средств противодействия, заявил телеканалу Дуглас Барри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований.

Также за последние шесть месяцев наметилась тенденция к увеличению промежутков между ракетными налетами. Когда они наносятся, одновременно используется больше ракет, чтобы обороне было труднее перехватить их все.

"Этот сдвиг произошел по мере того, как украинская система ПВО стала лучше оснащенной и более совершенной", - считает Джастин Бронк, старший научный сотрудник по авиации в лондонском Королевском институте объединенных служб.

При этом "есть опасения, насколько эффективно Украина сможет противостоять таким бомбардировкам".

08.55 Киев сегодня без отключений света, но остаются проблемы с отоплением, заявили в городской военной администрации.

"В настоящее время без теплоснабжения 8% потребителей. Сегодня планируем завершить аварийно-ремонтные работы и возобновить стабильное функционирование всей инфраструктуры Киева", - заявил глава КГВА Сергей Попко.

Напомним, в четверг ракета "Кинжал" поразила одну из столичных ТЭЦ в Голосеевском районе.

08.51 В Харькове сегодня ночью подключили к электроэнергии 100% абонентов, сообщил губернатор области Олег Синегубов.

По его словам, продолжаются работы по возобновлению движения городского электротранспорта.

В регионе без электроэнергии остаются 15 тысяч абонентов - главным образом в Волчанске, Старом Салтове и Слатино. "В ближайшее время там восстановят электроснабжение", - заявил Синегубов.

Напомним, энергетические объекты Харькова, Житомира и Киева наиболее сильно пострадали от ракетной атаки России в ночь на четверг.

08.42 В США произошло крупнейшее после кризиса 2008 года банкротство банка, пишет New York Times.

Лопнул Silicon Valley Bank - один из ключевых кредиторов для технологических стартапов, расположенный в Калифорнии. Его 175-миллиардные активы ставит под управление власть в лице Федеральной корпорации по страхованию депозитов.

Это 16-й по размеру активов американский банк. Тем не менее, банкротство уже называют вторым крупнейшим в истории США. Что "пробудило воспоминания о глобальной финансовой панике полтора десятилетия назад".

Крах Silicon Valley Bank произошел через два дня после того, как он ограничил снятие средств, а "резкое падение стоимости его инвестиционных активов потрясло Уолл-стрит и вкладчиков".

Вкладчики, судя по фото, уже выстраиваются в очереди, чтобы снять свои депозиты.

После этого инвесторы начали сбрасывать акции банков-аналогов - First Republic, Signature Bank и Western Alliance.

"Финансовая зараза, похоже, распространилась по частям банковского сектора, что побудило министра финансов Джанет Йеллен публично заверить инвесторов в том, что банковская система устойчива", - пишет газета.

08.32 В списке букмекерских контор, которые вчера попали под санкции СНБО, оказалось "Спортлото".

Сейчас это российский государственный оператор спортивных лотерей. Но основан он был еще в 1970 году и снискал широкую известность по всему СССР.

В частности, фильм "Спортлото-82" стал одним из хитов советского кинопроката. Также далеко за пределы лотереи шагнул ее саундтрек (на видео).

На территории независимой Украины "Спортлото" не функционировало.

08.19 Российские силы добились успехов в Бахмуте и по состоянию на 10 марта зачищают восточную часть города. Об этом говорится в утренней сводке "Института изучения войны" (США).

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 10 марта, видно, что российские силы продвинулись на новые позиции на северо-западе Бахмута в пределах 800 метров от металлообрабатывающего завода АЗОМ", - говорится в сообщении.

О заходе в промзону "Артемовского завода обработки цветных металлов" вчера днем заявляла ЧВК "Вагнер". Говорилось о взятии под контроль территории очистных сооружений предприятия, расположенных с северной стороны.

Также "Институт" приводит данные с фронта на линии Сватово-Кременная.

"Солдат Западного военного округа РФ заявил в интервью, опубликованном 9 марта, что российские войска взяли под контроль важные высоты возле Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной), но ISW не наблюдала никаких визуальных подтверждений российских успехов у Макеевки", - говорится в отчете.

07.31 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:

За минувшие сутки отражено более сотни атак российской армии.

На Лиманском направлени - в районах Гряниковки, Масютовки, Невского, Кременной, Белогоровки, Спорного и Федоровки.

На Бахмутском направлении - в районах Бахмута, Зализнянского, Парасковиевки, Дубово-Васильевки, Богдановки, Ивановского.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях - в районах Каменки, Авдеевки, Тоненького, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

07.21 Последствия вчерашнего обстрела Курахово в Донецкой области. Город расположен на подконтрольной Украине территории.