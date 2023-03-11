В Украине участились случаи отчуждения на нужды армии имущества - как компаний, так и рядовых граждан, говорят юристы. В основном забирают автомобили, но уже есть прецедент, когда под отчуждения пошли десятки квартир в новом ЖК.

Отметим, что по законодательству в военное время государство имеет право отчуждать имущество юридических и физических лиц. И по закону оно должно за это платить собственникам.

Но, как отмечает руководитель адвокатского бюро Дениса Невядомского при Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомской, закон выписан таким образом, что допускает весьма широкие трактовки и позволяет обернуть его в пользу государства, а не бизнеса и людей.

"Не прописаны конкретные требования к условиям, при которых изымается имущество, не указано, что это допускается только в зоне боевых действий, что нужно обоснование. Также указано, что компенсации за изъятое имущество могут быть как предварительными, так и с отсрочкой. Но сроки - в течение пяти бюджетных периодов после окончания военного положения. Это позволяет поставить людей в длинную очередь, и гадать, кому заплатят сейчас, а кому как-нибудь потом", - отмечает юрист.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец говорит, что отчуждение имущества "в пользу армии" нередко происходит с многочисленными нарушениями - без оценки имущества, составления актов, обоснования необходимости изъятия и т.д.

"Зачастую все превращается в произвол военкомов. Когда оказывается, что для фронта очень необходим именно новенький Mercedes", - говорит Кравец.

Разбирались, как у людей и бизнеса забирают имущество и как за него можно получить компенсацию.

Машины и квартиры для фронта

По словам Кравца, под отчуждение на нужды армии идет в основном транспорт. Чаще всего изымают коммерческие и грузовые авто, которые действительно нужны на фронте. Такие транспортные средства есть преимущественно в автопарках компаний.

Но бывают случаи, когда на войну уходит и транспорт рядовых граждан, в том числе легковой. Также были случаи изъятия оборудования, топлива и т.д.

Юристы рассказали нам о новом прецеденте - попытках забрать на нужды армии квартиры в новом ЖК.

"Речь идет о жилкомплексе на Софиевской Борщаговке в Киеве. Там под отчуждение в пользу ГУР ушло порядка 40 квартир. Дело в том, что в отношении застройщика еще с 2020 года тянется дело об уклонении от уплаты налогов. Сроки по таким делам в мирное время ограничены 18 месяцами, но на время военного положения эту норму отменили. Поэтому арест имущества оказался бессрочным. Люди, которые приобрели квартиры по предварительным договорам, полностью за них рассчитались и уже даже заселились в новое жилье, сейчас столкнулись с тем, что их квартиры изымают. Поскольку арест с имущества по истечении 18 месяцев с начала расследования против застройщка так и не сняли, они не могут переоформить квартиры в собственность. Уже есть акт переоформления этого жилья на ГУР Министерства обороны, сейчас его пытаются обжаловать в административном порядке. При этом непонятно, зачем на нужды обороны двухъярусные апартаменты в столичном пригороде. Вряд ли в них планируют обустроить точки огневой обороны", - говорит нам адвокат, занимающийся этим делом.

Само ГУР Минобороны этот случай пока никак не комментирует.

Что и как могут забирать

В военное время государство имеет право изымать имущество предприятий и граждан на нужды армии.

"Закон на эту тему был принят еще в 2012 году. Но юридически он довольно слабый, позволяет широкие трактовки. Очевидно, в то время никто не ожидал, что государство может "мародерить", - говорит Невядомский.

Он обращает внимание на несколько спорных норм закона.

"Слабо прописаны конкретные ситуации и требования к условиям отчуждения имущества. Не указано, что допускается это только в зоне боевых действий, также нет требований по обоснованию изъятия. Отдельно стоит отметить вопрос компенсаций. За изъятое имущество гражданам положены выплаты по оценочной стоимости имущества, но они могут быть как до изъятия, так и поле. И это "после" может растянуться на пять бюджетных периодов после окончания военного положения", - отметил юрист.

Адвокат юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Лазебный говорит, что, согласно статье 1 закона "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения" есть две процедуры: принудительное отчуждение или изъятие имущества. Первая предусматривает лишение собственника права собственности на индивидуально определенное имущество. Само имущество переходит в собственность государства для использования в условиях военного положения. Обязательное условие - предварительное или последующее возмещение стоимости.

В статье 41 Конституции Украины указано, что принудительное отчуждение частной собственности может быть только как исключение, по мотивам общественной необходимости. И проходить строго в законодательном порядке и с полным возмещением стоимости.

Денис Невядомский обращает внимание на такой нюанс: согласно законодательству могут быть изъяты только индивидуально определенные активы, такие как транспорт, оборудование, недвижимость, но не имущество, определенное родовыми признаками: стройматериалы, нефтепродукты, продовольствие или деньги.

Процедура изъятия имущества предусматривает его бесплатную передачу в пользу государства государственными предприятиями и объединениями.

Отчуждение имущества может проводиться только на основании решения определенных органов, а именно:

генерального штаба ВСУ;

командования видов Вооруженных сил;

объединенного оперативного командования, управления оперативных командований;

территориального управления, командования военных соединений, частей ВСУ;

главнокомандующего ВСУ;

СНБО.

"Также решение должно быть согласовано с областными администрациями, исполнительной властью местного совета. Отсутствие такого согласования допускается на территориях, где ведутся боевые действия", - добавила юрист Ирина Луханина.

По результатам принятия решения составляется акт о принудительном отчуждении имущества. Есть единый образец такого документа, утвержденный Кабмином. Акт должен содержать:

название органа, который принял и согласовал решение об отчуждении имущества;

данные о собственнике имущества (для юрлиц - название, местонахождение, идентификационный код, для частных лиц - фамилия, имя, отчество, постоянное место жительства, идентификационный номер в Государственном реестре плательщиков налогов);

данные о документе, устанавливающем право собственности;

опись имущества для его идентификации. Для транспорта - регистрационный номер, марка, модель, номер шасси, год выпуска и др. Для недвижимости также данные о местонахождении объекта;

сумма предварительно выплаченной компенсации (если она была).

"Акт подписывается собственником имущества и уполномоченными лицами военного командования и скрепляется печатью военного командования. Но принудительное отчуждение может производиться и без присутствия собственника. В этом случае акт составляется без его участия и вручается владельцу при его представителе позже", - говорит Луханина.

Но, как отмечает Кравец, на практике эти требования нередко нарушают.

"Акты составляют произвольно, оценку имущества не проводят. Были случаи, когда просто останавливали владельца авто и говорили, что им срочно нужна машина. Взамен давали даже не акт - справку, написанную от руки. Понятно, что в этом случае добиться какой-либо компенсации за изъятое имущество будет очень непросто", - говорит Кравец.

Поэтому юристы советуют гражданам, за собственностью которых пришли военные, обязательно убедиться в наличии решения об их имуществе и требовать составления акта, отвечающего нормам законодательства.

Деньги сразу или через пять лет

Главный вопрос, который интересует собственников "уехавшего на фронт" имущества - как за него получить компенсацию и сколько заплатят.

"Должна производиться оценка имущества, результаты которой фиксируются в акте об отчуждении. На основании этой оценки выплачивается компенсация. Но понятно, что если компенсация не предварительная, а с отсрочкой, то инфляцию никто компенсировать не будет. Например, оценка авто фиксируется в гривнах, и не факт, что, получив эту сумму через несколько лет, собственник сможет купить такой же автомобиль. Кроме того, оценка отчуждаемого имущества нередко изначально занижена", - говорит Кравец.

Но человек имеет право обжаловать неправильную по его мнению оценку в судебном порядке.

"Уже есть масса дел по этому поводу", - отметил Кравец.

По словам собственника оценочной компании "Дельта Консалтинг" Романа Рябова, многие собственники, которым сообщили об отчуждении их имущества, сами делают оценку и платят за нее из своего кармана.

"У нас по несколько таких случаев в месяц. В основном, компании оценивают автотранспорт (стоимость оценки одного авто - 1200-1500 гривен). Для оценки применяется стандартная методика: учитываются марка, модель, год выпуска, техническое состояние. Сумма оценки вполне рыночная. Но немало клиентов делают оценку, особо не рассчитывая на последующие компенсации, так сказать, на всякий случай. И утешают себя тем, что транспорт уходит на помощь армии", - добавил Рябов.

Что касается сроков компенсации, то, как мы уже писали выше, они могут быть плавающими - от предварительных выплат (то есть еще до самого отчуждения имущества) до последующих - в течение пяти бюджетных периодов после окончания военного положения. Эту норму юристы критикуют, утверждая, что она изначально содержит коррупционную составляющую.