Многие киевляне получают очень большие платежки за коммуналку за февраль.

"Насчитали почти 5,9 тысяч гривен, и это только за отопление и горячую воду. В прошлом месяце заплатила 2800, все, что выставили по счетам. Но откуда-то появились долги, якобы, не погашенные на 1 февраля", - рассказала нам жительница столичной Оболони Татьяна, которой теперь нужно выложить почти 6 тысяч только за отопление и горячую воду, а с учетом остальных коммунальных платежей - больше 8 тысяч за двушку в 50 квадратов.

Житель Троещины Максим получил платежку за однокомнатную квартиру около 3 тысяч гривен вместо 2 тысяч за январь.

По другим городам "повышенные платежки" тоже есть. "У нас по некоторым домам в феврале начисления немного выше январских, но есть и такие, где, наоборот, счета уменьшились. Все зависит от того, как топили, и сколько насчитал счетчик", - говорит нам глава КП "Тепловик" (Хмельницкая область) Александр Душенко.

При этом, напомним, тарифы на коммунальные услуги ни в Киеве, ни в других городах Украины не менялись - их заморозили до конца войны.

"Действительно многие украинцы получают сейчас повышенные платежки. Некоторые тепловики пользуются постановлением Кабмина, которое даже при наличии счетчика разрешает насчитывать не по нему, а по средним показаниям потребления, и только по итогам года проводить сверку и перерасчет", - пояснил эксперт рынка ЖКХ Олег Попенко.

Отметим, что многие коммунальщики сейчас оказались в непростой ситуации. С одной стороны - долги населения за потребленные услуги, с другой - требования "Нафтогаза" по расчетам за газ.

"Нафтогаз Трейдинг" массово блокирует счета коммунальных предприятий, списывая долги за газ. Оставляет только за зарплаты и налоги. Рассчитаться мы не можем, так как нам не компенсируют разницу в тарифах. В целом по стране сумма близится к 20 млрд гривен, и в бюджете ее выплата не предусмотрена, разве что внесут отдельными поправками. Как в такой ситуации проводить ремонты и готовится к новому сезону - непонятно - сетует Душенко.

Эксперты говорят, что некоторые коммунальщики решили поправить свое финансовое положение за счет людей - выставляют максимальные платежки в расчете, что потребители заплатят, а затем уже будут разбираться. "Лишние" деньги им вернут, но как -нибудь потом.

Разбирались, почему растут платежки при неизменных тарифах.

Почему выросли платежки

Февральские платежки стали шоком для многих киевлян. Суммы за отопление и горячую воду оказались выше, чем за январь, несмотря на то, что прошлый месяц был коротким, и начисления за него обычно едва ли не самые низкие по году.

Отметим, что был объективный фактор - перебои с электроэнергией, и, как следствие, с отоплением и горячей водой в январе. В феврале же особых отключений не наблюдалось. Но в целом "фактор электроэнергии" откорректирует платежки минимально, - утверждают в "Киеветеплоэнерго".

"Во время отключения электроэнергии в течение четырех часов батареи охлаждаются, температура теплоносителя падает почти вдвое, охлаждается вода в домовом контуре. После возобновления электроснабжения дом начинает стремительно «добирать» тепло, чтобы нагреть внутридомовую систему до начальных параметров. Такие скачки происходят каждый раз при отключении света. Соответственно, существенной экономии, в сравнении со стабильным потреблением, или нет, или она минимальна", - пояснили в "Киевтеплоэнерго".

Почему же тогда "взлетели" цифры в февральских платежках? В пресс-службе "Киевтеплоэнерго" нам сказали, что тарифы не менялись, а с каждой конкретной повышенной платежкой "нужно разбираться".

Мы передали счета, с которыми нами поделились киевляне на "разбор". К примеру, по платежке жительницы Оболони Татьяны, которой выставили счет почти на 6 тысяч за стандартную двушку, в "Киевтеплоэнерго" нам ответили, что все дело в горячей воде. В январе показатели счетчика составили 10 кубов, в феврале - уже 19, а это больше 880 гривен разницы в деньгах.

При этом сама Татьяна говорит, что за февраль не смогла передать показатели счетчика, так как не работал сайт компании. Но «мылись не чаще обычного», и откуда взялись такие цифры - неясно.

Также остался без ответа вопрос о долгах на 1 февраля, наличие которых владелица квартиры отрицает. В целом, как показывает практика, разборки по начислениям с коммунальщиками - дело непростое. На них уходит масса времени и нервов, но по факту добиться перерасчета удается далеко не всегда.

Между тем, Олег Попенко говорит, что коммунальщики сейчас массово используют лазейку в законодательстве. "В прошлом году Кабмин принял постановление, по которому даже при наличии счетчиков можно насчитывать по среднему потреблению, а затем в конце года делать сверку и перерасчет. То есть, излишне насчитанные суммы могут вернуть только в 2024 году", - говорит он.

Средняя норма потребления тепла в Киеве - порядка 35 гривен за квадратный метр, то есть, за квартиру в 50 квадратов - 1750 гривен в месяц. Стоимость гигакалории при расчете по счетчику - 1,3-1,6 тысяч гривен (в зависимости от поставщика), но среднестатистическая квартира редко потребляет в месяц гигакалорию, обычно, меньше. И платеж за ту же двушку в 50 квадратов составляет 1-1,2 тысячи гривен в месяц.

По словам Душенко, есть несколько причин, по которым могут насчитывать "по среднему" - не передали вовремя показатели счетчика, счетчик не работал или же дом потребил большие объемы тепла, чем обычно (то есть, лучше топили).

По горячей воде - свои особенности.

"Как работает методика начислений по горячей воде? Собирают данные счетчиков с отдельных квартир, плюс - с общедомового счетчика. Если данные не совпадают, разницу "разбрасывают" на всех жильцов. Несовпадение данных может быть, к примеру, если часть потребителей вовремя не передала показатели счетчиков", - пояснил он.

То есть, работает принцип "платишь за себя и соседа". Душенко говорит, что зачастую часть потребителей не передают вовремя показатели счетчиков, если их на данный момент нет в городе. В Киеве достаточно массовый выезд граждан был как раз под конец месяца - многие старались уехать из столицы накануне годовщины вторжения России, опасаясь эскалации.

Но есть еще одна "хитрость" - долги прошлых периодов, которые нередко включают в счета, даже если люди все заплатили. Понятно, что, если начать разбираться, то все пересчитают, а "лишние" деньги пойдут на следующие оплаты. Таким образом собирают "авансы" с потребителей.

"Все идет на долги за газ"

Идти на разного рода "хитрости" многих коммунальщиков заставляет сложная финансовая ситуация.

С одной стороны, растут долги населения по коммуналке. В целом по стране задолженность населения по ЖКХ достигла просто таки огромных размеров - порядка 130 млрд (большая часть накопилась еще до войны). Причем, в последние месяцы нарастает динамика неплатежей. По данным нардепа Ярослава Железняка, только за декабрь сумма долгов по коммуналке выросла на 2,2 млрд. Коммунальщики активно судятся с должниками, но, пока идет война, средства с них не взыскивают. "Исполнители ставят папочки на полку. Когда-то до них дойдет очередь, но не сейчас", - говорит Душенко.

С другой - предприятия пока так и не дождались от государства компенсации разницы в тарифах (она покрывает разрыв между тарифами и фактической стоимостью услуги).

"На сегодня речь идет уже о порядка 20 млрд гривен. В бюджете эта сумма не заложена, разве что ее внесут дополнительными поправками", - говорит Душенко.

При этом у многих коммунальщиков висят долги за газ, которые "Нафтогаз Трейдинг" имеет право списывать со счетов автоматически. "Счета предприятий массово блокируются, оставляют сумму только на налоги и зарплаты. За что закупать материалы, проводить ремонты сетей - непонятно", - говорит Душенко.

Отметим, что тактику "авансов" с потребителей сейчас активно применяет и сам "Нафтогаз".

В частности, потребители Днепра и Харьковской области (которых перевели от местных облгазов "Нафтогазу") жалуются, что не могут передать показания счетчиков новому поставщику услуг, а, если это и удается, в платежках их не учитывают. Начисления, якобы, идут за объемы "с потолка", которые значительно превышают реальные.

Подобными жалобами люди засыпают "Нафтогаз" в Фейсбуке.

"Подала показатели 225 кубов, вы ответили: принято и обработано. Что значит "обработано"? Из 225 стало 244,12. Как это? Почти на 20 кубов завысили", - пишет Лидия Левадовская-Шкуренко. Марина Кушнир возмущается, что ей выставили нереальную сумму за 900 кубов в месяц, которые она не потребила.

"Нафтогаз Трейдинг" обещает улучшить ситуацию с приемом показателей счетчиков и начислениями. Как сообщает компания, с 9 марта показания газового счетчика клиенты, получающие услуги по распределению газа в АО "Днепрогаз", "Харьковгаз", "Херсонгаз", "Кировоградгаз" будут отражаться в личных кабинетах. А показатели, которые переданы через чат-бот, голосовое меню или контакт-центры, актуализируют. Но ответа на главный вопрос - что будет с излишне уплаченными суммами - нет. Скорее всего, людям их не вернут, а пустят в счет оплаты за следующие периоды.