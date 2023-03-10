Силы обороны Украины предупредили очередную попытку россиян высадить диверсионно-разведывательную группу на острова возле Херсона, в результате операции было уничтожено семь российских лодок.

Об этом сообщила глава пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Министерство обороны Украины в Telegram.

"Мы уничтожили их настроенный флот из семи лодок. Противник оборудовал их навесными моторами, обустроил пулеметами, укрепил борта и пытался таким образом добраться до островов. Эта их "акция" была неудачной, ведь за три дня лодки и личный состав в количестве примерно 20 человек уничтожены", - заявила Гуменюк.

Также она рассказала, что на эти острова остаются в серой зоне, российские войска постоянно пытаются высадить там свои диверсионно-разведывательные группы, однако безуспешно.

Напомним, ранее в районе Большого Потемкинского острова в Херсонской области украинские военные уничтожили три лодки с вражескими диверсионно-разведывательными группами.

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Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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