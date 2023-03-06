В районе Большого Потемкинского острова в Херсонской области украинские военные уничтожили три лодки с вражескими диверсионно-разведывательными группами.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в своем Facebook.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя огневые задачи по тщательно выверенным координатам, сократили вражеские мощности на 3 зенитно-ракетных комплекса", - говорится в сообщении.

Также ВСУ удалось уничтожить две единицы инженерной техники, которыми враг обустраивает оборону на левобережной части Херсонской области, уничтожены два наблюдательных поста и склад с боеприпасами.

"В районе Большого Потемкинского острова по известному всему миру курсу направлено 3 переоборудованных оккупантами гражданских моторных лодки, вместе с ДРГ. 18 россиян уничтожено", - объяснили в командовании.

Ранее сообщалось, что деятельность российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в устье Днепра в районе Херсона - это имитация активности.

Тем временем война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

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