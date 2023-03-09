В Херсоне уже четверо погибших после утренних обстрелов Корабельной площади.

Об этом сообщают местные паблики.

Два человека погибли на остановке, еще один - в магазине, сообщает областная администрация. Также пострадали жилые дома.

Напомним, что 8 марта за сутки россияне выпустили около 360 снарядов по Херсонщине.

Война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 378-го дня войны. Сырский вчера посетил Бахмут в четвертый раз за последние две недели. Россияне продолжали свои попытки захватить город. Британский журнал The Economist сообщил, что Украина готовится к большому наступлению. СБУ заявила, что заблокировала 26 телеграм-каналов, где пишут о местах раздачи повесток.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.