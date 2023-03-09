РФ сегодня с утра активно обстреливает Херсон. Снаряды попали в остановку общественного транспорта, уже известно о трех погибших.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак и публикует фото.

Местные паблики пишут, что прилёты по городу продолжаются.

Напомним, 21 февраля россияне также обстреляли остановку общественного транспорта в Херсоне. В результате погибли шесть человек, более десяти - пострадали.

За позапрошлые сутки 8 марта россияне выпустили по Херсонщине около 360 снарядов. В Херсоне враг четыре раза атаковал жилые кварталы, были повреждены частные дома.

В связи с постоянными обстрелами власти Херсона призывают горожан эвакуироваться. Сделать это можно, воспользовавшись бесплатными рейсами.

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