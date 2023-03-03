ФСБ показала видео автомобилей, которые были якобы обстреляны "украинской ДРГ" в Брянской области.

Судя по разбросу пулевых отверстий, автомобиль ВАЗ 2107 был обстрелян с левой стороны обочины. В салоне в момент съемки на переднем водительском сидении видно тело человека, вероятно, это погибший, о котором заявлялось изначально.

Второе авто - красная "Нива". В салоне также виден погибший водитель. Напомним, вчера Путин заявлял, что "диверсанты" обстреляли автомобиль "Нива".

Напомним, утром 2 марта в РФ заявили, что в Брянскую область якобы прорвались "украинские диверсанты". Губернатор региона утверждал, что "диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля".

Позже "Русский добровольческий корпус" (подразделение российских добровольцев, воюющих за Украину) заявил о том, что в Брянской области действовал он.

В Украине прокомментировали заявления РФ о "ДРГ" в Брянской области, заявив о провокации РФ.

В Офисе президента также сказали, что это "классическая заведомая провокация". Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не атакует территорию РФ.

Подробнее о вчерашней истории с ДРГ в Брянской области в отдельном материале.