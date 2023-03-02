ГУР прокомментировало ситуацию в Брянской области, косвенно подтвердив, что там действовали отряды воюющего на стороне Украины "Русского добровольческого корпуса".

Об этом заявил в комментарии "Громадському" представитель ГУР Андрей Юсов.

ГУР считает сообщение о столкновении в Брянской области "продолжением трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры Путина".

"РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Сегодня есть публичное заявление РДК. Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает... Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры", - сказал Андрей Юсов.

Напомним, "Русский добровольческий корпус" (подразделение российских добровольцев, воюющих за Украину) заявил о том, что в Брянской области действовал он.

Как сообщалось, в Брянской области заявили о проникновении "ДРГ из Украины".

Позже информацию прокомментировали в ФСБ РФ и власти Брянской области.

Также сообщалось, что в Украине прокомментировали заявления РФ о "ДРГ" в Брянской области, заявив о провокации РФ.

В Офисе президента также заявили, что это "классическая заведомая провокация".