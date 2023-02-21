Двое обвиняемых в подготовке диверсии против воинского эшелона в Белгородской области получили по три с половиной года колонии строгого режима. Это первое с начала вторжения в Украину дело о диверсии в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону во вторник, 21 февраля.

Зеленин и Турьянский (приводятся только фамилии), задержанные еще в прошлом марте, планировали совершить диверсию на железной дороге близ поселка Томаровка Яковлевского района, когда там должен был пройти военный эшелон.

Также они передавали сведения о российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях в Украине, сайту "Миротворец", сообщили в УФСБ.

Ранее мы писали, что в конце апреля 2022 года Российская Федеральная служба безопасности сообщила, что якобы задержала двух россиян - сторонников "украинского нацизма". По заявлению ФСБ, они готовили диверсию в Белгородской области.

Также сообщалось, что в РФ введут пожизненное заключение за "содействие диверсиям". Наказуемыми станут "содействие, вовлечение, финансирование призывы и склонение к совершению диверсионных актов".