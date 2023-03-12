В воскресенье, 12 марта, в Украине идет уже 382-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 11 марта.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

12 марта

13:54 В Харькове в последние часы люди наблюдают резкие скачки напряжения в электрических сетях. Сообщениями об этом заполнены местные паблики. Кроме того, пишут о том, что в некоторых районах города пропал свет, а также тепло и вода.

Энергетики заявляют, что в ближайшее время ситуация нормализуется. Спикер "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко объясняет ситуацию восстановительными работами на энергетических объектах.

13:43 В Эстонии суд арестовал на два месяца трех политиков, подозреваемых в установлении связей с Россией против Эстонии".

Как передает телекомпания ERR, одним из арестованных является лидер движения "Koos" ("Вместе") Айво Петерсон.

Всех троих задержали в ночь на 10 марта. Кроме Петерсона, это также Дмитрий Роотси и Андрей Андронов. Петерсон и Роотси – граждане Эстонии, Андронов – гражданин России с постоянным видом на жительство в Эстонии.

Петерсон неоднократно выступал с заявлениями в поддержку действий России, а недавно посетил захваченные РФ регионы Украины.

13:29 Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба полагает, что в ближайшее время Украина не получит от Запада истребители.

"Я не ожидаю, что поставка истребителей произойдет в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники. Поэтому мы советуем начать обучение украинских пилотов на западных самолетах уже сейчас, чтобы, когда будет принято решение о предоставлении самолетов, не тратить время и многие месяцы на обучение", - сказал Кулеба в интервью Bild.

13:24 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild назвал скоординированной акцией публикации о "проукраинской группировке", заподозренной в совершении диверсий на газопроводах "Северный поток".

"Когда три газеты выпускают статьи по одной теме в течение двух дней, это скоординированная акция", — заявил Кулеба.

Он также сообщил, что намерен обсудить эту тему с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Я с нетерпением жду разговора об этом, а также о других вопросах, Анналена Бербок прокомментировала это, и я с ней согласен. Надо дождаться выводов официального расследования, потому что происходящее сейчас является своего рода навешиванием ярлыков", - сказал украинский министр.

13:16 Угроза наземных действий противника с северного направления низка, заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал Сергей Наев.

На территории Беларуси произошла ротация российских военнослужащих, которые проходили подготовку на четырех полигонах. Сейчас там, по данным Наева, остались палаточные городки для того, чтобы принять новых военных для обучения.

Генерал говорит, что ситуация стабильная и контролируемая, украинская сторона внимательно наблюдает за происходящим в Беларуси.

13:11 Военные расходы в украинском бюджете планируется увеличить на полтриллиона гривен, заявил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

"Бюджет-2023 снова планируется менять. Будут увеличены военные расходы на более чем полтриллиона гривен, - пишет Железняк. Он отмечает, что это самое большое увеличение бюджета в истории Украины и что изменения планируются уже в этом месяце.

13:10 На видео France 24 - танк Leopard 2, ведомый украинским экипажем. Это происходит в Германии, на полигоне, где 6 дней в неделю по 12 часов в день проходят подготовку на немецких танках бойцы ВСУ.

Тренировки первой группы завершатся уже в этом месяце. Вместо 3 месяцев украинские бойцы осваивают курс ускоренно - за 5 недель.

На видео немецкий офицер-инструктор объясняет, что украинцам для освоения новой техники приходится совершать "революцию в мышлении", поскольку "Леопарды" сильно отличаются от привычных им танков советского типа: совершенно другие принципы системы видения, поиска цели и стрельбы. Внутри башни - несколько пультов управления, делающие ее похожей на компьютерный класс.

12:52 Восстановлено движение в Харьковском метрополитене.

12:28 Пограничная полиция Молдавии утверждает, что не пустила в страну представителя ЧВК "Вагнер". Он прибыл самолетом, но в аэропорту его остановили, сообщает молдавское издание NewsMaker.

"Обмен информацией позволил нам выявить в потоке пассажиров в аэропорту Кишинева гражданина, идентифицированного как представителя ЧВК из России ("Вагнер"). Его не пустили в страну и самолетом вернули в государство, из которого он вылетел", — рассказали изданию в полиции.

При этом, по данным пограничников, за последние сутки поток прибывающих в Молдову вырос: в страну въехало более 23,8 тысяч человек и почти все они — иностранные граждане, из которых около 5 тысяч — граждане Украины.

12:20 С утра Славянск пережил очередной обстрел. О нем сообщает в фейсбуке мэр города Вадим Лях.

По его словам, из-за обстрела повреждена электрическая сеть и железнодорожная колея. Пострадавших нет.

12:18 На востоке Украины - воздушная тревога.

11:59 Офицер ВСУ избил ногами солдата в Житомирской области.

Видео с этой сценой распространяется в соцсетях.

Офицер - лейтенант Виктор Витусевич, командир учебного центра. Причина избиения - якобы употребление солдатом алкоголя.

Витусевич уже признал свою вину, записав покаянное видео. Но сказал, что ситуация не изменит его отрицательного отношения к алкоголю в армии.

11:39 Украинский режиссер-клипмейкер Тарас Голубков, недавно снявший клип в России, получил временное разрешение выехать за границу от Минкульта Украины.

Ведомство подтвердило это в комментарии сайту "КП".

Голубков получил разрешение на выезд с 14 по 30 ноября для съемок документального фильма о войне The War Diary. Он утверждал, что проектом занимается латвийский продакшн.

Но, судя по информации из открытых источников, Голубков после этого появился в России, где поучаствовал в съемках клипа "Замуж" для певицы Клавы Коки, которая поддерживает войну в Украине.

Есть фотографии, на которых Голубков присутствует на съемочной площадке (помечен на фото). Клип вышел несколько дней назад.

Напомним, что разрешение на выезд от Минкульта получил и комик Андрей Щегель, после заявлений которого о возник громкий скандал.

Теперь ведомство намерено ужесточить выдачу таких разрешений.

11:23 Немецкое правительство не подписывает контракты с промышленностью на производство боеприпасов для Украины.

Об этом в интервью Bild заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы сели с украинскими представителями и немецкой вооруженной промышленностью и немецкая промышленность в моем присутствии требовала от немецкого правительства одного: подписанных контрактов. Следовательно, проблема в правительстве", - сказал он.

Ранее американские СМИ сообщали, что Байден предложил Шольцу перенести производство снарядов для Киева на территорию США.

11:03 В Харькове с утра применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования, которое осталось в работе после ракетных атак 9 марта.

Также в течение дня возможны аварийные отключения в Харьковской области, сообщили в "Укрэнерго".

В компании добавили, что жители Харьковской и Житомирской областей запитаны к электросети. В остальных регионах лимиты не применяются.

11:01 Военные устроили проверки в одном из баров Харькова, куда уже наведывались в декабре.

Как и в прошлый раз, начали выписывать повестки, сообщают местные паблики.

10:33 Массированная ракетная атака 9 марта имела одной из целей поиск установок ПВО Patriot, о прибытии которых в Украину сообщалось накануне (но ВСУ это опровергают).

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Она объяснила суть волнообразной тактики россиян. Сначала пошли дроны-камикадзе Shahed-136, обстреливая определенные объекты и отвлекая украинскую ПВО. Далее последовал массированный удар ракет различного базирования, которые уже использовались. Дальше - беспилотники уже для проверки результатов ударов. И наконец - новая волна ракет, среди них - "Кинжал", которые наши силы ПВО пока не могут сбивать.

"Совершенно очевидно, что такую тактику враг использовал для того, чтобы приписать себе хоть какие-то победы. И проверить нашу готовность на них реагировать. Немалую роль в этом сыграла такая предварительная информация о том, что Украина уже оснащена системами Patriot. И они пытались убедиться, так ли это на самом деле", – отметила Гуменюк.

10:25 В Харькове снова остановили метро, которое запустили сегодня после ракетных ударов 9 марта.

Сообщают о технических неполадках.

09:59 iBox сообщает, что возобновил работу всех своих терминалов, через которые можно снова пополнять карты "Монобанка" и других учреждений.

Ранее НБУ отозвал лицензию у банка, который ими владеет. Подробно о том, что случилось с сетью терминалов iBox - здесь.

09:52 Ночью был обстрел Очакова.

Повреждены жилые дома, сожжены автомобили. Сообщения о пострадавших не поступали.

09:49 Последствия удара по Калининскому району Донецка сегодня утром.

09:31 Последствия обстрела Новой Каховки на левом, подконтрольном России берегу Днепра в Херсонской области.

Сообщают о погибших. Есть разрушения домов и объектов инфраструктуры.

09:28 Вчера тысячи чехов вышли в Праге на митинг "Чехия против бедности". Одно из требований - прекратить поставки оружия украинской армии, пишет немецкое издание Bild.

Местный телеканал CNN Prima News сообщает, что митинг проходил на Вацлавской площади. Затем группа демонстрантов перешла к Национальному музею, где потребовала спустить украинский флаг.

Они попытались ворваться в музей, возникли стычки с полицией, которая задержала 18 демонстрантов.

После этого министр внутренних дел Вит Ракушан назвал завершение мероприятие "неприемлемым".

Судя по видео, рядом с акцией против помощи Украине находились и сторонники Киева с украинскими и европейскими флагами.

08:44 Как сейчас выглядит Марьинка к западу от Донецка, за которую много месяцев идут бои.

08:31 В Киев полностью вернули тепло, свет и воду после ракетного удара 9 марта. Об этом заявили в городской военной администрации.

Ликвидация последствий прилёта "Кинжала" по объекту инфраструктуры длилась три дня.

08:30 Сообщают, что в центре Донецка только что был прилет.

08:24 Министром обороны Китая стал генерал Ли Шанфу. Его назначило Всекитайское собрание.

В сентябре 2018 года этот военный попал под санкции США за сотрудничество с Россией.

Причиной стало его решение о покупке у России самолетов Су-35 и комплексов С-400.

Теперь новому министру обороны КНР запрещен въезд в Америку и использование ее финансовой системы.

08:17 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

За минувшие сутки отражено более 90 атак российской армии.

На Лиманском и Купянском направлениях противник сохраняет значительное военное присутствие. Были попытки прорыва обороны ВСУ.

На Бахмутском направлении противник штурмовал Бахмут. Другие населённые пункты в качестве объекта атаки впервые за долгое время в сводке не перечисляются.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне пытались наступать в районах Каменки, Северного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки.

08:09 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.