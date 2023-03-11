Российские силы добились успехов в Бахмуте и по состоянию на 10 марта зачищают восточную часть города.

Об этом говорится в утренней сводке "Института изучения войны" (США).

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 10 марта, видно, что российские силы продвинулись на новые позиции на северо-западе Бахмута в пределах 800 метров от металлообрабатывающего завода АЗОМ", - говорится в сообщении.

О заходе в промзону "Артемовского завода обработки цветных металлов" вчера днем заявляла ЧВК "Вагнер". Говорилось о взятии под контроль территории очистных сооружений предприятия, расположенных с северной стороны.

Также "Институт" приводит данные с фронта на линии Сватово-Кременная.

"Солдат Западного военного округа РФ заявил в интервью, опубликованном 9 марта, что российские войска взяли под контроль важные высоты возле Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной), но ISW не наблюдала никаких визуальных подтверждений российских успехов у Макеевки", - говорится в отчете.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что ВСУ отбили все атаки РФ под Бахмутом.

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