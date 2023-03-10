Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин дал понять, что "после взятия Бахмута" он собирается идти в политику. Также он заявил, что намерен "перезагрузить" ЧВК.

Об этом он сказал в видеообращении.

По его словам, "Вагнер" превратится из "просто частной компании в армию с идеологией".

"Мы начнем потихонечку перезагружаться, уменьшаться, а дальше мы перейдем в новую стадию и начнем набирать людей в разных регионах. И ЧВК "Вагнер" должна превратиться из просто частной компании в армию с идеологией, и эта идеология – борьба за справедливость", – заявил Пригожин.

Как писала "Страна", в конце февраля у Пригожина случился конфликт с российским Министерством обороны из-за дефицита снарядов у ЧВК "Вагнер", воюющего на Донбассе. Мы разбирались, в чем подоплека противостояния.

Незадолго до этого украинские эксперты оценили мобилизационный потенциал курируемого Евгением Пригожиным ЧВК "Вагнер". По их данным, он составляет около 100 тысяч человек, как минимум треть из которых может забрать себе Минобороны РФ.