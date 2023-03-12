В Бахмуте может повториться такая же ситуация, которая была в Дебальцево в феврале 2015 года, когда украинские войска оказались фактически в окружении.

О такой угрозе в эфире Эспрессо ТВ заявил Денис Ярославский, командир одного из подразделений ВСУ.

"Сейчас в Бахмуте идут бои прямо на улицах. За каждый переулок идут стрелковые бои. Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет не более 4 километров. Без логистики нет ничего – ни ротации, ни подвоза боеприпасов. Враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику. Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну. Из-за этой горловины в 4 км – это очень опасно", - описывает ситуацию Ярославский.

Об этом же вчера писал в твиттере боец 93-й бригады под ником "Твой друг Стус": "Как только русские займут дорогу на Хромово, Бахмут постепенно начнет превращаться из крепости в большую братскую могилу. Тогда уже не будет смысла молчать о вещах, которые бесят много месяцев. Может быть, кто-то увидит в них зраду, но мне будет уже глубоко начхать. Терпение на исходе".

Отметим, что под Дебальцево в 2015 году украинскими войсками командовал Александр Сырский, который сейчас руководит обороной Бахмута.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ситуация в Бахмуте обострена, противник продолжает наступление и пытается прорвать оборону ВСУ. При этом украинские военные делают все возможное, чтобы не дать противнику реализовать свои намерения.

Война в Украине продолжается уже 382-й день. Мы следим за новостями 12 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 381-го дня войны. Сырский вновь посетил Бахмут, Пригожин заявил, что российские подразделения находятся на расстоянии 1,2 км от админцентра города. Войска РФ продолжили обстреливать украинские регионы. Западные СМИ считают, что Москва адаптировала атаки для прорыва украинской ПВО.

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